Sicherheitsgipfel in Düsseldorf : Polizei und Stadt demonstrieren Einigkeit

Die Altstadt räumte am Wochenende die Freitreppe am Burgplatz. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Beim Sicherheitsgipfel wurde unter anderem über die Koordinierungsgruppe Altstadt gesprochen. Die Behörden treffen sich regelmäßig zum Austausch. Diesmal war die Coronakrise ein bestimmendes Thema.

Die Polizei, die Stadtspitze und die Spitzen der Düsseldorfer Justiz haben sich beim halbjährlich stattfindenden Sicherheitsgipfel am Mittwoch unter anderem über die Corona-Pandemie ausgetauscht – und demonstrieren Einigkeit. „Gerade jetzt ist ein gemeinsamer Austausch wichtiger denn je“, heißt es in einem Statement von Polizeipräsident Norbert Wesseler. „Ich bin froh, dass wir für unsere Absprachen auf eine solide Basis zurückgreifen können.“

Die wichtigste Neuheit war bereits im Vorfeld bekannt geworden: Stadt und Polizei richten ab dem Wochenende die „Koordinierungsgruppe Altstadt“ ein, um an den belebten Abenden in der Altstadt schneller reagieren zu können. Ein Augenmerk liegt dabei darauf, dass die Besucher die gesetzlichen Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz vor Corona-Infektionen einhalten. In der Gruppe kommen Vertreter unter anderem von Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr und Rheinbahn zusammen. Das Gremium hat sich unter anderem an den Karnevalstagen bewährt.