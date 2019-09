Weitere Vorfälle in NRW : Polizei stoppt Hochzeitskorso in Düsseldorf

Polizei stoppt Hochzeitskorso in Düsseldorf

Weitere Vorfälle in NRW

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei hat am Sonntag einen Autokorso auf der Münchener Straße angehalten und alle Fahrer ermahnt. Weitere Zwischenfälle mit Korsos gab es in Gummersbach und Wipperfürth.

Die Polizei hat am Sonntagmittag rund 20 Autofahrer auf der Münchener Straße angehalten, kontrolliert und ermahnt. Die Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft waren als Autokorso unterwegs. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hatte sich ein Anrufer beschwert, dass der Korso mit verringerter Geschwindigkeit von rund 40 Stundenkilometer unterwegs gewesen sein und den Verkehr auf der Schnellstraße von der Innenstadt in den Düsseldorfer Süden behindert haben soll.

Die Polizisten stoppten daraufhin die gesamte Gesellschaft ungefähr in Höhe der Ausfahrt Urdenbach und ermahnten alle Autofahrer, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Durch den Einsatz kam es zu Verkehrsbehinderungen, wegen des geringen Verkehrs am Sonntag gab es aber keine größeren Auswirkungen. Zur Herkunft der Teilnehmer der Hochzeitsgesellschaft wurde nichts bekannt.