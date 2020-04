Bilanz der Kontrollen am „Carfreitag“ : Ohne Führerschein und unter Drogen – Polizei stoppt BMW-Fahrer

Ein Fahrer hatte keinen Führerschein, dafür aber Drogen genommen. Die Kennzeichen an seinem Auto waren zudem als gestohlen gemeldet.

Die Polizei hat jetzt die Bilanz ihrer Kontrollaktion am Karfreitag rund um den Martin-Luther-Platz vorgelegt. Im Visier hatten die Beamten des Verkehrsdienstes die sogenannte Tuning- und Poser-Szene in der Innenstadt. Bei drei Autos und einem Krad wurden technische Manipulationen festgestellt, die Fahrzeuge wurden vorübergehend eingezogen und werden von einem Sachverständigen überprüft. In zehn Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, da die Betriebserlaubnis durch An- oder Umbauten erloschen war.