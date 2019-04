Kontrollen in Düsseldorf : Car-Freitag – Polizei kontrolliert Tuner und ihre Fahrzeuge

Kontrollen in Düsseldorf

Am Martin-Luther-Platz war eine Kontrollstation der Polizei. Foto: Stefani Geilhausen

Sie haben einen Buchstaben verändert und so aus dem stillen Feiertag für sich den Saisonauftakt der heulenden Motoren gemacht: Tuning-Fans nutzten den „Car-Freitag“, um ihre Autos zu präsentieren. Die Polizei reagierte mit Sonderkontrollen.

Von 11 Uhr bis in den frühen Abend war die Polizei an mehreren Stellen im Stadtgebiet vor Ort. Stationär standen die Beamten am Martin-Luther-Platz. Aber auch mobil waren Streifen unterwegs, die ein besonderes Augenmerk auf die Tuner und Poser hatten, die ihre frisierten Fahrzeuge bei strahlendem Sonnenschein spazierenfuhren.