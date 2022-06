Polizeieinsatz in Düsseldorf : Frauen helfen Prügelopfer und werden von ihm belästigt

Mehrere Polizeifahrzeuge und zahlreiche Beamte waren am Rathausufer im Einsatz. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Der 25-Jährige wurde am Rathausufer in der Altstadt festgenommen; viele Passanten beobachteten den Einsatz. Später in der Nacht wurde es in den nahen Altstadtgassen so voll, dass dort gesperrt werden musste.

Nach einem handfesten Streit und einem anschließenden Fall von Belästigung ist am Samstagabend am Rheinufer in der Altstadt ein 25-Jähriger festgenommen worden. Der junge Mann war kurz vor 21 Uhr offenbar zunächst mit einem anderen Mann aneinandergeraten und geschlagen worden, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Eine Gruppe junger Frauen sei dazugekommen und habe ihm helfen wollen – er habe daraufhin jedoch die jungen Frauen sexuell belästigt. Als die Polizei dazu kam, habe er zudem Widerstand geleistet. „Die ursprüngliche Schlägerei konnte allerdings nicht mehr aufgeklärt werden“, so die Sprecherin. Der Polizeieinsatz mit mehreren Wagen am Rathausufer zog zahlreiche Schaulustige an, die die Festnahme des Mannes beobachteten. Dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen ihn erging Strafanzeige.