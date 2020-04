Fahndung in Düsseldorf : Polizei sucht brutalen Schläger

Altstadt Mit zwei Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Düsseldorfer Polizei nach einem Mann, der im vergangenen Herbst in der Altstadt einen 32-Jährige angegriffen und brutal niedergeschlagen hat.

Die Tat hat sich nach den Informationen der Polizei am 20. Oktober des vergangenen Jahres in einem Lokal an der Bolkerstraße ereignet. Die Fahndungsfotos veröffentlichte die Polizei am Dienstag.