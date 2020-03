Erfolg für die Polizei in Düsseldorf : 73 Kilogramm Amphetamin sichergestellt

Staatsanwältin Laura Hollmann und Polizeisprecher Marcel Fiebig nannten am Freitag Details zu dem Drogenfund. Fiebig zeigt auf dem Bild eine mit Amphetamin-Öl gefüllte Flasche, die ein Beschuldigter in einem Auto ausschüttete. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Der Drogenfund im Wert von etwa 750.000 Euro ist der größte seit Jahren in Düsseldorf. Die Polizei fahndet noch nach einem Mann.

Der Polizei ist der größte Amphetaminfund seit Jahren in Düsseldorf gelungen. Stellten die Beamten zuletzt etwa ein Kilogramm im Jahr sicher, so waren es jetzt nach monatelangen Ermittlungen gegen vier Männer aus Düsseldorf allein 73 Kilogramm in einem Fall. Über den Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität informierte die Polizei am Freitagmittag die Öffentlichkeit.

Es begann mit einer Kontrolle im Februar 2019 in Wersten. Dort stellte die Polizei bei einem Mann 700 Gramm Amphetamine sicher. Bei seiner Vernehmung machte der Beschuldigte umfassende Angaben, wodurch die Polizei auf die Spur eines Mannes kam, der in der Szene „Schäferhund“ genannt wird. Fortan arbeitete die Ermittlungskommission unter dem Namen „Rex“.

Im vergangenen September intensivierte die Polizei die Ermittlungen gegen den „Schäferhund“, der engen Kontakt zu dem 34-jährigen Dennis S. hatte, dem jetzigen Hauptbeschuldigten. Ende September entdeckten die Ermittler dann ein Drogendepot an der Behrenstraße in Flingern. In dieser Wohnung von Tim B. (34) wurden fünf Kilogramm konsumfähiges Amphetamin, geringe Mengen Marihuana und Kokain sowie ein Fleischerbeil und ein selbstgebauter Totschläger gefunden.

Dieser Fund führte zu konkreteren Ermittlungen gegen Dennis S. Er wurde am 2. Dezember von der Polizei observiert und es wurde ein weiteres Drogendepot an der Birkenstraße in Flingern lokalisiert: in der Wohnung von Mario H. (48). Am selben Tag im Dezember verließ mit Harun A. eine von mehreren Kontaktpersonen von Dennis S. die Wohnung an der Birkenstraße und stieg mit einer Tüte in der Hand in ein Auto, in dem seine Frau und zwei Kinder saßen. Kurz vor der Polizeikontrolle schüttete er im Fahrzeug zwei Ein-Liter-Flaschen gefüllt mit hochkonzentriertem Amphetamin-Öl aus und goss es fahrlässig teilweise über seinen siebenjährigen Sohn. Harun A. wurde festgenommen und das Kind musste unter anderem wegen einer Hautverätzung drei Tage lang stationär in der Uniklinik behandelt werden.

Noch am Abend des 2. Dezember wurde Dennis S. nach Verlassen des Drogendepots an der Birkenstraße festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung und des Kellers von Mario H. wurden 800 Gramm Marihuana, 17 Kilogramm konsumfähiges Amphetamin, ein Kanister mit 13 Litern Amphetamin-Öl zur Herstellung von gut 39 weiteren Kilogramm Amphetamin sowie weitere Zusatzstoffe wie Methanol und Koffein-Pulver sichergestellt. Wohnungsmieter Mario H. versteckte sich derweil auf dem Dachboden des Hauses, wurde aber von den Beamten gefunden und ebenfalls festgenommen.

Die Menge Amphetamin in dem Gesamtverfahren beträgt 73 Kilogramm. Polizeisprecher Marcel Fiebig erklärte, dass diese Menge gut 150.000 einzelne Konsumpackungen zum Wert von jeweils etwa fünf Euro auf dem Markt ergäben. Wie lange Dennis S. als Hauptverantwortlicher, Harun A., Tim B. und Mario H. die Drogen verkauften, konnte die Polizei nicht beantworten. Abnehmer der aufputschenden Droge sei vermutlich die Düsseldorfer Szene jedes Klientels gewesen. Die vier Verdächtigen, die keiner anderen Arbeit nachgingen und alle polizeibekannt waren, konsumierten die Amphetamine wohl auch selbst.