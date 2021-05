Großeinsatz in Düsseldorf : Polizei zieht getunte Autos ein

Großeinsatz in Düsseldorf

Bei einem Einsatz gegen die Tuningszene hat die Düsseldorfer Polizei am Samstag fünf Autos aus dem Verkehr gezogen. Foto: RP/Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Bei einer Verkehrskontrolle erwischte die Düsseldorfer Polizei unter anderem illegal getunte Autos. Außerdem erwischten die Beamten bei der Überprüfung einen Jugendlichen, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Er musste von der Mutter abgeholt werden.

Mehrere getunte, teils nicht mehr verkehrssichere Fahrzeuge hat die Düsseldorfer Polizei am Samstag bei einem Kontrolleinsatz gegen die Tuningszene sichergestellt.

Bis in die späten Abendstunden überprüften die Beamten des Verkehrsdienstes Fahrer und Fahrzeuge, die zum Teil dieser Szene zuzurechnen sind. Trotz des wetterbedingt mäßigen Verkehrsaufkommens wurden mehrere Verstöße festgestellt. Bei 55 überprüften Fahrzeugen und 68 Personen kam es zu 20 Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis, etwa wegen massiver Umbauten am Auto. Fünf Autos wurden sichergestellt, um von Sachverständigen begutachtet zu werden. Außerdem wurde ein Fahrzeug wegen erheblicher Mängel aus dem Verkehr gezogen: Weil der Boden und tragende Teile des Fahrzeugs durchgerostet waren, war das Fahrzeug nicht mehr verkehrstauglich. Die Beamten stellten zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sowie Verwarnungsgelder wegen unnützen Hin- und Herfahrens und Belästigung durch Lärm. Außerdem wurden in elf Fällen Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt.