Polizei gibt Tipps​: Schockanrufer schlagen wieder in Düsseldorf zu​

Düsseldorf In mindestens zwei Fällen haben Kriminelle mit Schockanrufen bei Senioren in Düsseldorf Geld und Schmuck erbeutet. Die Polizei warnt vor den unterschiedlichen Maschen und gibt Tipps.

Mit Schockanrufen haben es Telefonbetrüger in den vergangenen Tagen wieder mehrfach auf das Ersparte von Seniorinnen und Senioren in Düsseldorf abgesehen. In mindestens zwei Fällen waren sie mit ihrer kriminellen Masche erfolgreich. Die Polizei warnt und gibt Tipps, wie man sich bei solch einem Anruf verhalten sollte.

Mit unterschiedlichen Methoden versuchen die Betrüger dabei an Bargeld und Wertsachen von älteren Menschen zu kommen. Eine 80-jährige Frau aus Düsseltal beispielsweise erhielt am Dienstag einen Anruf von einer falschen Staatsanwältin, die angab, dass sich der Sohn der Seniorin im Gefängnis befinde. Er sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und käme erst nach Zahlung einer Kaution frei. Geschockt von den vermeintlichen Geschehnissen, folgte die 80-Jährige den Anweisungen, hob Geld bei ihrer Bank ab und übergab sowohl Schmuck als auch Bargeld an eine unbekannte Frau.