Kontrollen in Düsseldorf : Polizei fischt Raser am Rheinufer heraus

Foto: Uwe-Jens Ruhnau 12 Bilder Polizei kontrolliert Autos am Rheinufer in Düsseldorf.

Düsseldorf Wenn das Wetter schön wird, zieht es das halbe Umland ans Rheinufer nach Düsseldorf. An Mannesmann- und Rathausufer kostet das die Autofahrer jetzt Geld.

Die Anwohnerbeschwerden hatten sich in den vergangenen beiden Wochen bei der Polizei gehäuft. Autos drehen ihre Runden über Mannesmann- und Rathausufer, fahren über den Carlsplatz und durch die Karlstadt zurück und drehen die nächste Runde. Einige der Autofahrer legen auch kurze Rennstrecken zurück. Die Polizei startete daraufhin jetzt Kontrollen und will diese fortsetzen.

Von 16 Uhr bis Mitternacht kontrollierten am Freitag Beamte am Rathausufer/Ecke Mannesmannufer. Zwar hätten sie jedem Autofahrer einen Strafzettel verpassen können, denn die Straße ist nur für Anlieger freigegeben. Das taten sie jedoch lediglich 15 Mal in Form von Verwarngeldern. Statt Diskussionen über die Berechtigung solcher Vorwürfe zu führen, kontrollierten die Polizisten dann in Phase 2 die Geschwindigkeit.

Erlaubt ist am Rheinufer nur Schrittgeschwindigkeit. Sieben Verwarngelder wurden wegen zu schnellen Fahrens verhängt, zudem drei Ordnungswidrigkeiten geahndet. Es gab Anzeigen und Punkte in Flensburg.

Die Polizei setzt die Kontrollen fort, wie aus dem Präsidium angekündigt wird – vor allem bei schönem Wetter. Dies geschieht ebenfalls am Robert-Lehr-Ufer, wo die Poser-Szene gerne zeigt, was in ihr steckt. Dort hatte die Stadt jedoch am Freitag vorsorglich die Zufahrt abgesperrt.