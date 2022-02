Kriminalstatistik in Düsseldorf : Straftaten verlagern sich ins Internet

Kriminalstatistik in Düsseldorf

Düsseldorf Die Polizei hat ihre Kriminalstatistik für das vergangenen Jahr vorgestellt. Sie registrierte in Düsseldorf insgesamt 57.232 Delikte, was einem Minus von acht Prozent entspricht. Die Taten findet vermehrt online statt.

Die Polizei hat im vergangenen Jahr in Düsseldorf insgesamt 57.232 Straftaten registriert. Im Jahr 2020 waren es noch 62.180. Die Zahl der bekannt gewordenen Fälle ist somit im Vergleich um acht Prozent gesunken. Seitdem die Zahlen elektronisch erfasst werden, dies ist rund 20 Jahre her, lagen sie niemals tiefer, teilten Polizeipräsident Norbert Wesseler und der Leiter der Direktion Kriminalität, Frank Kubicki, bei der Vorstellung der aktuellen Kriminalstatistik mit.

Entwicklung Wesseler und Kubuicki sprachen von einem historischen Tief, doch die erfreulichen Zahlen sind laut Kubicki „nichts, worauf wir uns ausruhen werden“. Zwar mache sich die Arbeit der vergangenen Jahren bezahlt, so hätten aber auch die pandemiebedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens das Kriminalgeschehen merklich beeinflusst, sagte Wesseler. „Während sich etwa beim Wohnungseinbruch Tatgelegenheiten deutlich reduzierten, stellten wir in anderen Bereichen fest, dass die Täter verstärkt online und von zu Hause agierten“, berichtete der Polizeipräsident. Die Aufklärungsquote blieb trotz sinkender Fallzahlen mit 49 Prozent nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Diebstahlsdelikte Sie sanken im achten Jahr in Folge, insgesamt wurden 20.696 Delikte zur Anzeige gebracht. Die Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl nahmen sogar um 42 Prozent auf 771 Fälle ab. „Dies liegt auch daran, dass das Täterklientel wegen der Corona-Pandemie eine eingeschränkte Mobilität besaß“, erklärte Kubicki und sprach damit Banden aus Osteuropa an, denen in der Pandemie das „Reisen“ durch die Städte erschwert wird. Beim Diebstahl von Autos gab es einen Rückgang von 34,4 Prozent. Dass im vergangenen Jahr eine Bande aus der Niederlande gefasst wurde, die es im Rheinland auf Oldtimer abgesehen hatte, ist ein Grund für den Rückgang. Größtenteils wegen der Pandemie sind die Zahlen beim Ladendiebstahl (25 Prozent) und Taschendiebstahl (31) gesunken.