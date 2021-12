Foto begeistert das Netz : Polizisten aus Düsseldorf tragen Tanne für Frau nach Hause

Düsseldorf Als die Beamten eine Frau sehen, die mühselig einen Weihnachtsbaum trägt, handeln sie sofort. Sie tragen den Baum zu ihr nach Hause. In Netz wird die Aktion gefeiert.

„Normalerweise trage ich den immer selbst nach Hause“, so die Frau. „Aber erstens hatte ich eine Knie-OP und dann hat der Verkäufer mir auch noch ein 2,30 Meter-Exemplar mitgegeben – zu einem wirklich guten Preis.“ Als sie die Tanne mit ihrem kleinen Sohn am nahen Innenministerium vorbei zog („praktisch einen Zentimeter in der Minute“), seien die beiden Beamten vom Objektschutz aus ihrem Auto ausgestiegen: „Ich dachte schon, jetzt habe ich was falsch gemacht.“ Tatsächlich wollten die Polizisten nur helfen.