Sonia F. seit Donnerstag verschwunden : Polizei Düsseldorf sucht vermisste Elfjährige

Düsseldorf Die elfjährige Sonia F. aus Düsseldorf ist seit Donnerstag verschwunden. Die Polizei sucht sie und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei Düsseldorf such öffentlich nach der elfjährige Sonia F., die seit den frühen Morgenstunden am Donnerstag vermisst wird. Sonia besucht die Gemeinschaftshauptschule Graf-Recke-Straße in Düsseldorf. Auf dem Schulweg verabschiedete sich das Mädchen am Donnerstagmorgen von ihrer Schwester mit den Worten, dass sie nachkommen wolle.

Als Sonia weder in der Schule noch zu Hause bei ihrem Vater erschien, wurde umgehend die Polizei informiert. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen bis jetzt ohne Ergebnis. Erste Zeugenaussagen berichteten davon, dass man die Elfjährige zuletzt an einer Bushaltestelle an der Hamborner Straße in Unterrath gesehen haben will. Auch der Einsatz eines Spürhundes verlief ohne Ergebnis.