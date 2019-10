Bei einem Deal in Düsselorf ertappt : Polizei nimmt Dealer in der Altstadt fest

Düsseldorf Die Polizei in Düsseldorf hat zwei Männer festgenommen, die bei einem Drogendeal ertappt wurden. Die beiden Männer wurden festgenommen und wurden dem Haftrichter vorgeführt.

(RP) Bereits seit einigen Tagen hatten die Polizisten zwei mutmaßliche Drogenhändler im Visier, die nun am Donnerstagabend in der Altstadt festgenommen wurden. Die beiden 31 und 21 Jahre alten Männer wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Polizisten hatten das Duo bei einem offensichtlichen Kokain-Deal an der Rethelstraße beobachtet. Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten Kokain, Verpackungsmaterial und eine niedrige vierstellige Summe Bargeld. Beide Männer waren bereits polizeibekannt und nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.