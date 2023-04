Aktion am „Car-Freitag“ Polizei in Düsseldorf kontrolliert massiv die Tuning-Szene

Bei einer umfassenden Kontrolle der Autoposer- und Tunerszene hat die Polizei Düsseldorf eine Reihe von Verstößen aufgedeckt und mehrere Autos vorerst aus dem Verkehr gezogen. Zahlreiche Beamte nahmen am Freitag am Corneliusplatz im Stadtzentrum auffällige Autos unter die Lupe und prüften sie auf Herz und Nieren. Der Karfreitag („Car-Freitag“) gilt traditionell als eine Art Saisonauftakt für die Autoposer-Szene, wie Polizeisprecher Raimund Dockter vor Ort sagte. Die Polizei will in den kommenden Tagen eine Bilanz des Tages veröffentlichen.