Polizei Düsseldorf fahndet : Kuschelhase will nach Hause

Düsseldorf Beamte der Polizeiwache Benrath haben am Sonntag einen herrenlosen Stoffhasen gefunden. Da ein Facebook-Aufruf bisher nicht den Besitzer ausfindig machen konnte und Ostern vor der Tür steht, hat sich die Polizei nun für eine Öffentlichkeitsfahndung entschieden.

Der Stoffhase ist den Beamten nach eigenen Angaben am Sonntag in der Umgebung der Polizeiwache Benrath „förmlich in die Arme“ gelaufen. „Wer kann sachdienliche Hinweise auf ein Kind geben, das dringend seinen besten Kuschelfreund sucht oder hat Informationen zur Identität beziehungsweise zum Kinderzimmer in dem ‚Osterhasi´ bisher wohnte?", fragt die Polizei. Zeugen, Kinder, Eltern oder „langohrige Kollegen von Osterhasi“ werden gebeten, sich bitte bei der Polizei Düsseldorf zu melden.