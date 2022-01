Die Grüne Jugend aus Düsseldorf : Mit 21 in den Landtag?

Düsseldorf Der Student Lukas Mielczarek ist Klima-Aktivist, Ratsherr – und will jetzt mit nur 21 Jahren für die Grünen in den Landtag. Seine mangelnde Erfahrung sieht er nicht als Nachteil.

Inzwischen kann Mielczarek solche Fragen mit Jarzombek direkt klären. Der 21-Jährige hat bei den Grünen eine Blitzkarriere hingelegt: Im vergangenen Jahr stellte die Partei ihn als Spitzenkandidat für die Ratswahl auf, später saß er bei den Bündnisverhandlungen mit der CDU am Tisch. Er ist umweltpolitischer Sprecher der Ratsfraktion – eine ungewöhnliche Rolle für einen, der kürzlich erst Abi gemacht hat. Außerdem ist er Mitglied der Bezirksvertretung 6. Mielczarek fällt auf: Er meldet sich häufig zu Wort, spricht schnell und lang, ist meinungsfreudig und räumt auch offen Differenzen mit dem Kooperationspartner CDU ein. Jetzt soll schon der nächste Karriereschritt folgen: Bei der Landtagswahl am 15. Mai kandidiert er im Düsseldorfer Osten.

Nicht nur wegen seines jungen Alters ist Mielczarek derzeit eine der interessantesten Persönlichkeiten in der Düsseldorfer Politik. Der Student der Computerlinguistik war einer der Wortführer der örtlichen Fridays-for-Future-Demonstrationen und steht für die neue Grünen-Generation, die ein hartes Umdenken für den Klimaschutz einfordert und durch die guten Wahlergebnisse euphorisiert ist. An Mielczarek lässt sich auch ablesen, welche Bewährungsproben auf die Partei zukommen – und auch auf das Ratsbündnis.

Mielczarek selbst sagt, er wolle sich die Freiheit nehmen, die Politik kritisch zu hinterfragen. Er sei in den Stadtrat gekommen, um die Klimaneutralität im Jahr 2035 zu schaffen, andernfalls werde er nicht zufrieden sein. Dafür sei auch eine Minimierung des Autoverkehrs nötig. „Das ist einfach Fakt“, sagt Mielczarek. Mit 21 Jahren höre er oft, dass er sich noch nicht auskenne. Er sieht seine Jugend nicht als Problem. „Das hilft dabei, die Dinge nicht nur deshalb beizubehalten, weil man sie immer schon so gemacht hat.“

Bei der CDU gibt man sich bislang gelassen, was das Sendungsbewusstsein von Mielczarek und anderen jungen Grünen angeht. „Manchmal ist etwas Lebenserfahrung hilfreich bei der Bewältigung von Problemen“, sagt ein CDU-Mann süffisant über Mielczarek. Zu viel Aktionismus helfe auch nicht weiter. Es deutet sich aber an, dass der Klimaschutz zu einer Bewährungsprobe für die Ratskooperation wird. Die Grünen stehen bei ihrem Kernthema unter Druck. Wenn messbare Erfolge ausbleiben, wird es an der Basis rumoren – und auch in der Ratsfraktion dürfte es unruhig werden.