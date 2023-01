Verkehr in Düsseldorf Politiker lehnen Rheinbahn-Projekt für U78 ab

Doch Dominik Schillings von der Rheinbahn konnte sich in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 den Mund fusselig reden, der Sinn der Maßnahme wollte sich den Politikern nicht erschließen. Halbwegs nachvollziehbar erschien der Plan mit dem Hochbord, da die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung eine entsprechende Trennung vorschreibt, wenn eine Linie mit Bahnen, die, wie in diesem Fall, mit vier Wagen mehr als 75 Meter aufweisen, befahren wird, erläuterte Schillings. Sabine Schmidt (CDU) sieht durch einen solchen Eingriff in den Verkehr eine höhere Unfallgefahr und kritisiert, dass wichtige Unternehmen an der Tersteegen- oder der Georg-Glock-Straße wegen dann gestrichener Linksabbiegebeziehungen abgeschnitten wären.