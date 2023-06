Kultur in Düsseldorf Politiker wollen mehr Gratis-Kunst für Kinder

Um das allerdings endgültig politisch zu entscheiden, möchten die Politiker zuerst noch mehr Informationen zum Thema vorliegen haben. Deshalb soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, die Fachausschüsse zu Schule, Jugendhilfe und Kultur direkt nach den Sommerferien über die derzeitige Praxis zu informieren. So soll vorgestellt werden, wo in Düsseldorf Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (bis 21 Jahre) kostenfreie oder ermäßigte Eintritte in Museen und Kulturinstitutionen – städtisch oder in freier Trägerschaft – gewährt werden.