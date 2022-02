Kunst am Bau in Düsseldorf : Politik wünscht sich mehr öffentliche Kunst

Kunst am Bau in Düsseldorf

Düsseldorf Die Mitglieder der Bezirksvertretung 5 haben ihre Ideen der Kunstkommission vorgestellt. Skulpturen sollen Hinweisschilder erhalten und ein Baugerüst verschönert werden.

Im Herbst ist die Kunstkommission der Stadt Düsseldorf, die 2017 erstmals ihre Arbeit aufnahm, in ihre zweite Amtszeit gestartet. Die Kunsthistorikerin Heike van den Valentyn ist die neue Vorsitzende und hat sich und die Arbeit der Kommission nun in der Bezirksvertretung 5 vorgestellt. Die Kommission spricht etwa die Empfehlungen für Kunst bei städtischen Bauvorhaben aus und lobt die entsprechenden Wettbewerbe aus. Dafür steht viel Geld bereit, denn bis zu zwei Prozent der Baukosten von städtischen Neubauten können in die Kunst am Bau fließen.