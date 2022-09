Verkehr in Düsseldorf : Politik will Verbesserungen für Radfahrer auf der Benderstraße

Düsseldorf Die Piktogramme auf dem Radweg sollen größer werden, Straßenbahnen soll es verboten werden, Radfahrer zu überholen. Auch deutliche Trennmarkierungen zu Gleisen und Parkplätzen sind erwünscht.

Wenn am heutigen Dienstag, 27. September, um 17 Uhr die Bezirksvertretung 7 im Gerresheimer Rathaus (Neusser Tor 12) zusammenkommt, geht es unter anderem um den Haushaltsantrag der SPD, an einer barrierefreien Unterführung am Gerresheimer Bahnhof festzuhalten und dafür 500.000 Euro an Planungsmittel bereitzustellen. Der Antrag dürfte auf eine breite Mehrheit stoßen, denn auch wenn die Verwaltung den Bau wegen der explodierenden Kosten auf bis zu 40 Millionen Euro inzwischen offiziell beerdigt hat, wollen die Bezirksvertreter daran festhalten.