Düsseldorf: Politik unterstützt Kunstpalast-Sanierung

Düsseldorf Die Fraktionen müssen noch beraten - aber es deutet sich eine breite Mehrheit für das Museum an.

Die Pläne für eine große Sanierung des Museum Kunstpalast stoßen bei den Kulturpolitikern auf breite Zustimmung. Wie berichtet, hat Direktor Felix Krämer umfangreiche Pläne vorgelegt, die auch ein Café im Belvedere - also dem Durchgang zwischen den beiden Flügeln - vorsehen. "Ich finde die Ideen gut", sagt CDU-Politiker Friedrich Conzen, der Vorsitzende des Kulturausschusses. "Wenn wir in der oberen Liga mitspielen wollen, muss das gemacht werden", meint er. Er will in der CDU-Fraktion um Unterstützung werben.