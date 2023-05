Bauen in Düsseldorf Politik legt Pflege-Campus der Awo in Eller auf Eis

Kritisch wurde in der folgenden Diskussion ebenfalls gesehen, dass die Erschließung über die sensible Schlossallee erfolgen soll, dass überhaupt ein Verkehrskonzept allenfalls angerissen wurde, dass die städtebauliche Situation der Schlosskirche nicht genügend gewürdigt wurde und dass für die Kita an der Heidelberger Straße kein Lärmschutz vorgesehen ist. Auch mit der massiven Flächenversiegelung oder der vorgesehenen Fällung von 19 satzungsgeschützten Bäumen waren die Politiker nicht einverstanden. Die Bezirksvertretung 8 tagt am Donnerstag, 1. Juni, 18 Uhr, im Rathaus Eller am Gertrudisplatz das nächste Mal. Ob bis dahin eine Einigung gelingt, ist offen.