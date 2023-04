Bezirksvertretung 5 in Düsseldorf tagt Politik fordert mehr Brunnen

3. Im öffentlichen Raum existieren kaum öffentliche Trinkbrunnen. Insgesamt gibt es 13 Standorte. „Gerade vor der immer aktueller werdenden Hitzevorsorge eine nicht ausreichende Zahl“, sagt die CDU. Sie benennt für jeden der sechs Stadtteile einen Standort für einen Brunnen. Dabei handelt es sich in Stockum um den Platz vor dem Eingang des Aquazoos, in Lohausen um den Spielplatz im Lantz‘schen Park, in Kaiserswerth um den Klemensplatz, in Angermund um einen Bereich an der Angermunder Straße oder am Spielplatz Hoppegarten. In Wittlaer soll ein Brunnen am Rheinweg an der Schwarzbachmündung und in Kalkum am Dorfplatz installiert werden.