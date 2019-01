Entscheidung über Umweltspur in Düsseldorf: Die Woche der Verkehrswende

Düsseldorf Umweltspur, Fahrradförderung, Stadtbahn U81 – in zwei großen Sitzungen beschäftigt sich die Politik in dieser Woche mit Themen zur Verkehrswende. Einige Entscheidungen werden dabei richtungsweisend für die nächsten Jahre sein.

Die erste politische Woche des Jahres in Düsseldorf steht ganz im Zeichen der Verkehrswende: Am Mittwoch beschäftigen sich zunächst die Bezirksvertretungen (BV) 1 und 3 sowie der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) mit dem Großprojekt Umweltspuren: Die besonderen Fahrspuren sollen helfen, einem Dieselfahrverbot in der Stadt zu entgehen. Anschließend kommt der OVA zu seiner regulären Sitzung zusammen und diskutiert unter anderem über die geplante Stadtbahn U81. Ein Überblick über die Themen:



Umweltspur Düsseldorf droht ein Dieselfahrverbot. Um das zu vermeiden, sollen bis zum Sommer Sonderspuren auf drei Routen eingerichtet werden: auf der Merowingerstraße, auf der Prinz-Georg-Straße und quer durch die City vom Werstener Kreuz bis zur Innenstadt, unter anderem über Witzel-, Mecum- und Corneliusstraße sowie über die Berliner Allee. Fahren dürfen darauf nur Busse, Fahrräder, Taxis und E-Autos. Außerdem will man rechtlich prüfen lassen, ob die Umweltspuren von Fahrgemeinschaften genutzt werden dürfen. Schon im Sommer sollen die Spuren eingerichtet sein, aufgefordert zu diesen Maßnahmen hat das NRW-Umweltministerium die Stadt. Man hofft auf bessere Luftwerte, will außerdem ein positives Signal an das Oberverwaltungsgericht senden, das sich derzeit mit einer Klage der Umwelthilfe zu Fahrverboten in Düsseldorf beschäftigt. In der Sondersitzung am Mittwoch stimmen OVA und Bezirksvertretungen über das Thema ab. Kritische Stimmen gibt es aus der Wirtschaft, auch die CDU hat sich bereits skeptisch geäußert.