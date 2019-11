Initiative des Palliativzentrums : Ein Poetry-Slam über Leben und Tod

Düsseldorf Das Düsseldorfer Palliativzentrum lädt für den 14. November zum dichterischen Wettstreit.

(semi) „Lass uns reden über Krankheit, Tod und das Leben“: Mit diesem Motto ist der Poetry-Slam an der Düsseldorfer Uniklinik am Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, im Hörsaal der Chirurgie überschrieben. Bekannte Gesichter aus der „Slammer“-Szene werden dann zu erleben sein: Jonathan Löffelbein, Fayola Schönrock, Eva-Lisa Finzi, Greta Hippler, Mirjam Pfeffer und als Special Guest Sebastian23. Sicherlich wird es emotional werden, eine besondere Stimmung bei diesem Dichter-Wettstreit geben, denn unter den Teilnehmern sind auch eine Patientin sowie eine Stationsärztin des interdisziplinären Zentrums für Palliativmedizin an der Uniklinik. Moderiert wird der Abend von Bernard Hoffmeister, der