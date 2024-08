In HHU-Seminar entstanden Podcast über die Düsseldorfer Stadtgeschichte

Privatdozentin Teresa Schröder-Stapper hat sich in der ersten Folge mit der Religions- und Reformationsgeschichte der Stadt beschäftigt, sich also eher überblickweise an Düsseldorf in der Frühen Neuzeit (ca. 1500 bis 1800) herangewagt. Die Idee, sich in einem Seminar mit der Düsseldorfer Stadtgeschichte zu befassen, lag nahe. Schröder-Stapper forscht selbst viel zur Stadtgeschichte insgesamt, mit der vertretungsweisen Übernahme des Lehrstuhls für die Frühe Neuzeit an der Heinrich-Heine Universität hat sie sich nun auch in die Geschichte der jetzigen Landeshaupt- und früheren Residenzstadt eingearbeitet.