Platz und Berufskolleg in Düsseldorf Der Name Franz Jürgens steht in Frage

Es wäre nicht die erste Straße in Düsseldorf, die aufgrund eines umstrittenen Namensgebers in Frage steht. Der Rat hat vor zwei Jahren beschlossen, zwölf belastete Straßen umzubenennen, die Namen von Kolonialisten oder Nazi-Sympathisanten tragen. Derzeit laufen die Öffentlichkeitsbeteiligungen in den Bezirken. Die Porschestraße in Flingern etwa könnte bald „Ilna-Wunderwald-Straße“ heißen, die Schlieffenstraße in Mörsenbroich könnte zum Radschlägerweg werden.