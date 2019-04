Aufklärung über NCL: Große Kampagne zu Kinderdemenz startet in Düsseldorf

Düsseldorf Schon im Grundschulalter bricht die seltene Krankheit aus. Für Familien beginnt dann eine Ärzte-Odyssee. Das will die NCL-Stiftung ändern.

NCL ist die Abkürzung für die grausame Krankheit. Die Neuronale Ceroid-Lipofuszinose ist eine genetische Stoffwechselkrankheit, bei der Protein- und Lipidablagerungen in den Zellen nicht mehr richtig abgebaut werden. Die Folge: Die Nervenzellen sterben ab. Bislang kann der dramatische Verlauf der Kinderdemenz weder verzögert noch gestoppt werden. In der Forschung der Pharma-Industrie spielt die Kinderdemenz wegen der wenigen Fälle – 700 Betroffene in Deutschland – keine Rolle. Kinder- und Augenärzte kennen die Krankheit meist nicht, was oft zu Fehldiagnosen und einer Ärzte-Odyssee für die Familien führt. Mit einer Plakat-Aktion will die Hamburger NCL-Stiftung daran etwas ändern und hat mit der Außenwerber-Firma Wall GmbH (stellt die Werbeflächen kostenfrei) jetzt 500 Plakate im Stadtgebiet anbringen lassen.