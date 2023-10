Eskalation droht Pläne für den Düsseldorfer Hauptbahnhof auf der Kippe

Die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes droht zu scheitern. Nachdem bereits die zuständige Bezirksvertretung 1 die derzeitige Planung abgelehnt hat, zeichnete sich am Mittwochabend auch im Verkehrsausschuss des Stadtrates keine Mehrheit dafür ab. Man verzichtete jedoch auf die Abstimmung und verschob die Entscheidung in den Stadtrat, der am 9. November tagt. Auf den Vertreter der Bahn prasselte in der Sitzung die Kritik ein. Bemängelt wurden vor allem fehlende Fahrrad-Parkplätze auf dem Konrad-Adenauer-Platz, während Stellflächen für 66 Autos geschaffen werden sollen.