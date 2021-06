Bauen in Düsseldorf : Ein Ort der Begegnung an der Kiefernstraße

Das Gelände zwischen Erkrather und Kiefernstraße soll neu entwickelt werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Pläne für das K22 werden konkreter. Der neue Verein „Planwerkstadt Düsseldorf“ kümmert sich jetzt mit professioneller Unterstützung um eine Realisierung.

Als im Jahr 2018 klar wurde, dass der Investor und Projektentwickler Cube Real Estate auf dem Gelände neben dem B8-Center in Flingern-Süd zwei Hotels und 150 Mikroapartments bauen wollte, stieß das nicht nur in der Politik, sondern insbesondere bei den Anwohnern der Kiefernstraße auf breite Ablehnung. Nachdem es verschiedene Protestaktionen gegeben hatte, ließ sich der Investor auf einen Beteiligungsprozess ein – und im Januar vergangenen Jahres entstand die Bürgerinitiative Planwerkstatt 378. Es gab dann eine ganze Reihe von Änderungen an den ursprünglichen Plänen, unter anderem werden keine neuen Hotels gebaut. Im Rahmen dieses Prozesses erklärte sich der Investor zudem bereit, den Bürgern, also der Planwerkstatt, einen kleinen Teil des Geländes zum Selbstkostenpreis zum Verkauf anzubieten – und hier soll nun das K22 entstehen.

Auf sechs Etagen sind unter anderem ein öffentliches Quartierswohnzimmer zum Austausch der Bürger, Werkräume sowie offene Räume für Initiativen, Seminare, Kurse oder Ausstellungen geplant. „Das Haus soll nicht kommerziell oder als Wohnraum genutzt werden, sondern wir möchten, dass ein vielfältiger nachbarschaftlicher Treffpunkt entsteht“, erläutert Harald Schwenk von der Bürgerinitiative. „Ein Haus zu bauen, war zu Beginn gar nicht unser Ziel, wir wollten kein Hotel, sondern bezahlbares Wohnen und vor allem wollten wir mitplanen, was in unserem Quartier passiert“, ergänzt Mitstreiterin Zora Bobbert. Während des Prozesses sei dann klargeworden, so Bobbert weiter, dass sich die Menschen in unterschiedlichster Art Orte für Gemeinschaft wünschten, Orte ohne Vorfestlegung und ohne Konsumdruck, Orte für Begegnung. „Dass wir jetzt die Möglichkeit haben, einen solchen Ort in Form eines Hauses an der Kiefernstraße zu realisieren, ist großartig“, sagt sie.

Und weil sowohl der Kauf des Grundstücks als auch der Bau des Hauses finanziert werden müssen, haben die Initiatoren der Planwerkstatt 378, um professioneller auftreten zu können, kürzlich einen Verein gegründet. Der Verein Planwerkstadt Düsseldorf – übrigens ganz bewusst „Planwerkstadt“ geschrieben, um den Bezug zur Stadt Düsseldorf herzustellen – wird sich um die Realisierung des K22 kümmern. Doch zunächst muss die Finanzierung geplant werden. „Wir verhandeln derzeit mit der Stadt darüber, dass sie das Grundstück übernimmt und wir es dann nach dem Erbbaurecht pachten“, erklärt Schwenk.

Die Planungsgruppe hat bei einem Workshop viele konstruktive Ideen gesammelt. Foto: Leonie Wendel/Leonie Wendel / Plangruppe