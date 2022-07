Bauen in Düsseldorf : Pläne für Bauvorhaben am Tulpenweg werden jetzt ausgelegt

Pläne für Bauvorhaben am Tulpenweg werden jetzt ausgelegt

Bauen in Düsseldorf

So soll die Neubebauung später einmal ungefähr aussehen. Foto: Architekturbüro Planquadrat

Düsseldorf Auf dem früheren Hoberg & Driesch-Gelände sollen 161 Wohnungen, 24 Reihenhäuser und eine Kita entstehen. Bürger können nun Stellung beziehen.

Ein Baustart auf dem brachliegenden Areal Königsberger Straße/Tulpenweg ist in greifbare Nähe gerückt. Ab Dienstag, 2. August, werden für einen Monat der Bebauungsplanentwurf und die parallele Flächennutzungsplanänderung öffentlich ausgelegt. „Das schafft die Voraussetzung dafür, dass der Bebauungsplan dann innerhalb der nächsten Monate rechtskräftig werden kann“, erläutert Ratsherr Christian Rütz, Vorsitzender der CDU Lierenfeld und Mitglied im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung. Geplant ist, dass ab 2023 an der Königsberger Straße in der Nähe des Obi-Markts und nördlich der Blümchensiedlung 161 Wohnungen, 34 Reihenhäuser und eine dreizügige Kindertagesstätte entstehen.