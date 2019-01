Kellerbier Pitters: So schmeckt das neue Bier aus Düsseldorf

Düsseldorf Düsseldorf ist eigentlich bekannt für sein Alt. Pitters heißt ein neues Kellerbier. Taugt das was? Wir haben es getestet.

So geht die Legende, die Ulf Beecken ersann. Nun brauchte er nur noch ein Produkt zur Werbekampagne. Und da wurde es schwierig. „Die großen Marken wollten nicht, die kleinen konnten nicht investieren“, sagt er. Schließlich traf er Craftbeer-Braumeister Sebastian Sauer – und der erfüllte Beeckens Traum vom eigenen Bier. Sauer sieht Pitter tatsächlich ein bisschen ähnlich. Beecken beschrieb ihm, was für ein Bier er wollte: „Ich habe einfach verschiedene Biere getestet und gesagt: ,Von dem finde ich den Geschmack gut, von dem die Farbe, von dem die Schaumkrone...`“ Wenn man Beecken glauben darf, war danach alles total einfach. 1000 Liter Pitters gärten bald im Kessel. Heraus kam tatsächlich das Wunschbier des Werbers. „Es schmeckt sogar noch besser, als ich gehofft habe.“ Stimmt das? Wir wollten es genau wissen und haben drei Nutzer von RP Online zum Test gebeten: Sascha Jemm (39), Einkäufer aus der Chemiebranche; Anke Körner (53), Verlagskauffrau; und Christian Kluß, der Brauer und Mälzer gelernt hat und jetzt bei Coca Cola in Meerbusch arbeitet. In der Holy Craft Beer Bar trafen sich die drei zum Test.