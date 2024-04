Vorfreude auf die Euro 2024 Pinkes Fußballtrikot ist auch in Düsseldorf ein Verkaufsschlager

Info

Turnier Das Auftaktspiel der Euro 2024 wird am 14. Juni in München ausgetragen. Nur wenige Tage später treffen am 17. Juni in der Düsseldorfer Arena die Teams aus Österreich und Frankreich aufeinander. Weitere Spiele in Düsseldorf sind Slowakei gegen die Ukraine (21. Juni) und Albanien gegen Spanien (24. Juni). Auch ein Achtel- (1. Juli) und ein Viertelfinale (6. Juli) finden in der Merkur Spiel-Arena statt.

Vortragsreihe Um Unternehmen in Düsseldorf auf das Sportgroßereignis vorzubereiten, haben sich die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Wirtschaftsförderung und das Citymanagement zusammengeschlossen. Sie organisierten unter anderem Informationsveranstaltungen – so ging es bei den Treffen Ende Februar und im März unter anderem darum, wie die Wirtschaft von dem Turnier profitieren kann.