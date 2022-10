Düsseldorfer Stadtwald : Was Pilzsammler beachten müssen

Der Dunkle Hallimasch (Armillaria ostoyae) wächst an Baumstümpfen. Die Gattung der Hallimasche ist auch in Düsseldorfer Wäldern heimisch. Foto: dpa / J. Fieber

Düsseldorf Wegen des fehlenden Regens sei das Vorkommen von Pilzen im Düsseldorfer Stadtwald in diesem Jahr gering, erklären Fachleute. Was Sammler beachten müssen.

Weiterleiten Drucken Von Marie Bockholt

Der trockene Sommer hat dem Pilzwachstum bundesweit nicht gut getan. Trotzdem hat sich die Saison in Deutschland, die aktuell vor allem für Sammler ihren Höhepunkt erreicht, insgesamt noch zu einer guten entwickelt, erklärt Stefan Fischer. Er ist Schriftführer und Pilzsachverständiger bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM).

In Düsseldorf sprechen Fachleute dagegen von einem eher geringen Vorkommen in den städtischen Wäldern. Pilzsachverständige mahnen Sammler außerdem zu Vorsicht und Achtsamkeit im Umgang mit der Natur.

info Pilzwanderungen sind schnell ausgebucht Biologin Regina Thebud-Lassak. Foto: Marie Bockholt Führungen In den vergangenen Jahren hat das Gartenamt der Stadt Führungen zum Thema Pilze angeboten. Am heutigen Freitag gibt es eine Führung mit der Biologin Regina Thebud-Lassak über den Golfplatz Hubbelrath. Diese ist allerdings ebenso ausgebucht wie die Pilzwanderung über den Nordfriedhof mit Jürgen Schnieber am 19. Oktober. Das Angebot sei sehr gefragt, so Thebud-Lassak. Es findet keine Sammlung von Speisepilzen statt. Sammeln Gesammelt werden sollten die frischen Pilze in Behältern, in denen Luftzutritt möglich ist, zum Beispiel in Körben oder Stofftaschen.

Wo in Düsseldorf Speisepilze gesammelt werden dürfen Der Düsseldorfer Stadtwald ist in drei Forstreviere eingeteilt. Zum Forstrevier Nord gehört unter anderem der Kalkumer Forst, das Forstrevier Mitte umfasst den Aaper Wald, den Grafenberger Wald und den Gerresheimer Wald. Zum südlichen Revier zählen unter anderem Eller Forst und der Forst Benrath. In Wäldern, die nicht anders gekennzeichnet sind, dürfen Pilze gesammelt werden.

Das gilt auch für Landschaftsschutzgebiete. „Um die Tierwelt im Wald nicht unnötig zu stören, sollte das Pilzesammeln abseits der Wege vermieden werden“, teilt die Stadt Düsseldorf mit. Verboten ist das Sammeln von Pilzen beispielsweise in Naturschutzgebieten. Insgesamt sei es derzeit nicht einfach, Speisepilze in Düsseldorf zu finden, so Pilzsachverständiger Klaus Büchler vom Naturschutzbund (Nabu) Düsseldorf. Ein Besuch im Benrather Forst sei für ihn kürzlich beispielsweise enttäuschend verlaufen.

Welche Pilze in Düsseldorf zu finden sind „Der Klimawandel hat Auswirkungen auf das heimische Pilzvorkommen“, beschreibt die Stadt Düsseldorf. Auch wegen der geringen Niederschläge in den vergangenen Sommern sei das Vorkommen der Pilze im Stadtwald in diesem Jahr sehr gering, heißt es. Auf die Artenvielfalt habe das Wetter ebenfalls negative Auswirkungen.

Dennoch gibt es im Düsseldorfer Stadtwald zum Beispiel Steinpilze, die essbar sind. Pilzsammler entdecken mit etwas Glück auch Parasolpilze. In den Wäldern der Landeshauptstadt kommen zudem Hallimasche vor. Diese Art wächst gerne an Baumstümpfen. Die Hallimasche müsse man aber mögen und nicht für jeden seien sie verträglich, sagt Büchler.

So lang geht die Saison „Wenn nicht vorher der Frost kommt, dann ist eine Pilzsaison bis Dezember möglich“, sagt Stefan Fischer von der DGfM. Wichtig für die Pilze ist Niederschlag und der sei auch nun wieder nötig. Wenn Regen komme, gebe es gute Chancen, Arten aus dem Spätherbst sammeln zu können. Dazu gehören zum Beispiel Maronen. Die halbkugelige essbare Art mit der braunen Kappe wächst vor allem unter Nadelbäumen.

Pilze sind bedeutend für die Umwelt „Uns ist es wichtig, die Bedeutung von Pilzen für die Natur darzulegen“, erklärt Klaus Büchler. Schließlich seien Pilze nicht in erster Linie als Lebensmittel für den Menschen da. Das, was aus dem Boden sprießt, ist nur der Fruchtkörper eines Pilzes. „Unterirdisch gehen einige Pilze eine Lebensgemeinschaft über die Wurzeln von Bäumen und Pflanzen ein“, sagt Büchler. So helfen sie sich gegenseitig bei der Nährstoffaufnahme. Die Symbiose wird in der Fachsprache Mykorrhiza genannt. Außerdem zersetzen Pilze totes organisches Material, zum Beispiel Holz oder Laub.

Worauf Sammler achten sollten Beim Sammeln von Pilzen gelte es vor allem, die Natur zu schützen, so Büchler. Düsseldorfer sollten behutsam mit allen Pflanzen und Lebewesen im Wald umgehen. Auch ein Sprecher der Stadt erklärt, dass bei der Ernte darauf geachtet werden sollte, das Pilzgeflecht im Boden nicht zu zerstören. Biologin Regina Thebud-Lassak rät, Pilze behutsam mit der Stielbasis zu entnehmen, da deren Aussehen für die genaue Artbestimmung relevant sein kann.

Pilze, die einen Hut und Stiel aufweisen, müssen von allen Seiten betrachtet werden, also Hutoberseite, Hutunterseite – trägt sie Lamellen, Röhren, Poren, Stacheln oder Leisten? Und seitlich: hat der Stiel einen Ring, ist er nach unten zugespitzt oder knollig verdickt?

Auf Fotos, die an Pilzexperten zur Bestimmung geschickt werden, sollte der Pilz stets von allen Seiten abgebildet sein, so Büchler. Das kann helfen, Speisepilze von giftigen Doppelgängern zu unterscheiden. „Von Apps, die Pilze anhand von Fotos bestimmen, halte ich nichts“, sagt Büchler. Er weist zudem darauf hin, dass einheimische Pilze wie Pfifferling, Steinpilz, Birkenpilz und Morchel unter Artenschutz stehen. Die Pilze dürfen lediglich für den eigenen Bedarf und in geringen Mengen gesammelt werden.

Was bei Vergiftungsanzeichnen nach einer Pilzmahlzeit zu tun ist Bei Vergiftungsanzeichen wie Übelkeit oder Erbrechen sollte der Betroffene die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses aufsuchen, so Regina Thebud-Lassak. Auskunft gibt es außerdem beim Giftnotruf, der für NRW in der Uniklinik Bonn rund um die Uhr besetzt ist, Telefon 0228 19240.