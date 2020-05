Straßen in Düsseldorf : Pilotstrecke für ÖPNV-Beschleunigung in Pempelfort

Pilotstrecke für ÖPNV-Beschleunigung in Pempelfort

Da auf der engen Derendorfer Straße Falschparker häufig die Linie 704 aufhalten, sollen dort jetzt einige Parkplätze wegfallen. Stattdessen können an den Stellen 29 neue Fahrradbügel platziert werden.

Die Straßenbahn wird in Düsseldorf oftmals durch Falschparker ausgebremst. Auf der Derendorfer Straße wurde in der Bezirksvertretung 1 jetzt ein Pilotprojekt zur Beschleunigung des ÖPNV durch eine „optimierte Parkraummarkierung“ auf den Weg gebracht, damit die Linie 704 in Zukunft besser durchkommt.