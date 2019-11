Besondere Bedürfnisse berücksichtigen : Helle, gemütliche Räume für Demenz-Kranke

Düsseldorf In einem Pilotprojekt erprobt die Florence-Nightingale-Klinik ein ganzheitliches Betreuungskonzept.

Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind oder auch „nur“ kognitive Einschränkungen, also Beeinträchtigungen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit, haben, können sich nur schwer auf ungewohnte Situationen einlassen. Dies trifft besonders häufig auf ältere Menschen zu, die dann bei einem Krankenhausaufenthalt, sei es wegen einer Operation oder der Behandlung von Verletzungen nach einem Sturz, besondere Betreuung und Zuwendung benötigen. Im Florence-Nightingale-Krankenhaus wurde speziell für diese Patienten ein Konzept entwickelt, das seit zwei Jahren auf der Station für Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirurgie erprobt und nach und nach auf andere Stationen ausgeweitet wird.

Es beinhaltet neben der Versorgung auch die Raumgestaltung. „Uns ist es wichtig, die Strukturen bestmöglich an die Bedürfnisse der betroffenen Patienten anzupassen“, erklärt Dirk Dudek. Direkt bei der Aufnahme, so der Demenzbeauftragte des Krankenhauses weiter, erfolge deshalb eine Pflegeanamnese, die über Fähigkeiten, Gewohnheiten – etwa bei der Ernährung – und Vorlieben der Patienten Auskunft gebe. Diese werden dann bei der Betreuung während des Krankenhausaufenthalts berücksichtigt. Vier Patientenzimmer sowie ein Aufenthaltsraum, das so genannte „Teestübchen“, wurden bewusst am Ende des Stationsflurs eingerichtet, um für eine ruhige und geschützte Atmosphäre zu sorgen. Für die Räume wurde ein helles Farbkonzept geschaffen, das mit Kontrasten arbeitet, etwa farbigen Lichtschaltern oder Toilettendeckeln – diese werden von Demenzkranken besser erkannt. Das „Teestübchen“ dient Angehörigen und Patienten als gemütlicher Rückzugsort. „Es gibt Bücher zum Anschauen und Vorlesen, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter – ohne die das Konzept übrigens gar nicht möglich wäre – veranstalten Gesprächs- und Spielerunden“, erläutert Dudek.