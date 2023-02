Verkehr in Düsseldorf „Schwarzfahren“ erlaubt: Vorschlag wird jetzt geprüft

Demnach könnte die U73 zwischen den Haltestellen Gerresheim S und Friedingstraße womöglich bald ohne Fahrschein benutzt werden. Müller-Gehl will damit das südliche mit dem nördlichen Gerresheim besser verbinden. Im Süden würde den Anwohnern vieles an Angeboten, Infrastruktur und Dienstleistungen fehlen, wofür sie ins obere Gerresheim, nach Grafenberg oder sogar ins Zentrum fahren müssten. Umgekehrt gebe es im Süden einiges, was für die Gerresheimer im Norden attraktiv wäre: zum Beispiel der Kulturbahnhof, die Angebote der Evangelischen Kirche oder nicht zuletzt die Gastronomie. „Zudem werden so das Gefühl der Verbundenheit und die Identität des Stadtteils gestärkt“, so Müller-Gehl.