Verkehr in Düsseldorf „Schwarzfahren“ erlaubt? Vorschlag wird jetzt geprüft

Umgekehrt gebe es im Süden einiges, was für die Gerresheimer im Norden attraktiv wäre: zum Beispiel der Kulturbahnhof, die Angebote der Evangelischen Kirche oder nicht zuletzt die Gastronomie. „Zudem werden so das Gefühl der Verbundenheit und die Identität des Stadtteils gestärkt“, so Müller-Gehl.