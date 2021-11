Gastronomie in Düsseldorf : Vietnamesisch-laotische Küche mit Pfiff

Gastronomie in Düsseldorf

Düsseldorf Nach einem Umbau und einer Renovierung hat das Phox an der Stresemannstraße neu aufgemacht. Das Ambiente wird unterstrichen durch ein schlichtes Vintage Design mit hellen Holzmöbeln und einem offenen Küchenbereich.

Im Phox an der Stresemannstraße 32 servieren Thinh Nguyen und sein Mann Sven Dikta-Nguyen ein weit über Vietnam hinaus bekanntes und beliebtes Gericht, das aber nur die wenigsten richtig aussprechen können: Pho (mit Betonung auf dem o). Basis ist eine kräftige Brühe mit Reisnudeln, die Thinh Nguyen in drei Variationen zubereitet, mit Rind, Huhn oder vegan.

Nach Umbau und Renovierung hat das Phox im September aufgemacht. Das offen freundliche Ambiente wird unterstrichen durch ein schlichtes Vintage-Design mit hellen Holzmöbeln und einem offenen Küchenbereich. „Die Küche ist das Zentrum, dort trifft man sich mit Familie und Freunden“, das – so fügt Thinh Nguyen hinzu – sei genau die Atmosphäre, die er für seine Gäste schaffen möchte. Die Karte hat der in Laos geborene Thinh reduziert auf sechs Hauptgerichte, neben den Pho-Varianten, bietet er noch Bo Kho (geschmorte Ochsenbäckchen), Bun Bo Xao (mit Black Angus Hüfte) und für Veganer Bun aus Reisnudeln mit Tofu an. Auch bei den Vorspeisen bleibt das Angebot schlicht mit Sommer- oder Frühlings-Rollen, Goi Bo (Rindfleischsalat) und Mini-Pancakes mit Garnelen oder Thunfisch.