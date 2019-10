Photo-Popup-Fair in Düsseldorf : Starfotograf Borquez ist beim Shooting der Kapitän

Düsseldorf Fabio Borquez prüft das Licht. Dann geht es los mit dem Shooting des Starfotografen im Stilwerk. Model Celina Opolka posiert auf dem opulenten Sofa im Foyer. „Ja, das ist perfekt, mega“, ruft der Argentinier.

Borquez ist eigentlich Architekt, war immer abenteuerlustig. Bei seinen Reisen fing er an, Architektur zu fotografieren. „Jemand hat eines meiner Fotos bei einem Wettbewerb eingereicht“, erzählt er, und so begann seine Karriere als Fotograf. „Bei einer Reise habe ich auch meine Frau kennengelernt“, plaudert der Künstler. „Ich habe sie am Meer gesehen, mit ihr gesprochen und direkt zu ihr gesagt, dass ich sie heiraten werde. So sind wir Südamerikaner.“ Sein Versprechen machte er wahr und seitdem lebt der Workaholic in Deutschland. Das Museum für Gartenkunst auf Schloss Benrath zeigt gerade die Ausstellung „Flores del Mal“ mit Bildern des Künstlers. Am 8. Dezember wird Borquez dort eine Führung abhalten.