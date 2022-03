Philoro eröffnet in Düsseldorf : Ein Geschäft voller Gold

„Silber ist zurzeit sehr interessant“, so der Edelmetallhändlern Zeki Kati vor dem neuen Geschäft an der Bahnstraße. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In Düsseldorf hat das Edelmetall-Handelshaus Philoro seine erste Niederlassung in Frankfurt eröffnet. Dort bietet das Team um Zeki Kati Gold- und Silberbarren oder Münzen an. Angekauft wird aber auch Schmuck.