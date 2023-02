Unternehmer in Düsseldorf Ein Exil-Kölner in Düsseldorf

In Phillip Böndels Leben spielt der Zeitraum von drei Jahren eine große Rolle: Drei Jahre nachdem er sich traute, in die Hip-Hop-Welt einzutauchen, kam es zur Goldenen Schallplatte, drei Jahre nachdem er seinen ersten Job in einer Werbeagentur begann, wurde er dort Teil der Geschäftsführung. Seit Kurzem ist er in genau dieser Agentur, „Butter. GmbH“, beziehungsweise der neu formierten Agenturgruppe „Butter. United“, Mitinhaber und Chief Marketing Officer (CMO).