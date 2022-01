Bezirksbürgermeister-Wahl in Düsseldorf : Philipp Schlee von den Grünen ist wohl der einzige Kandidat

Düsseldorf Philipp Schlee von den Grünen möchte am Dienstag von der Bezirksvertretung 2 zum Nachfolger von Patrick Schiffer gewählt werden. Die anderen Fraktionen verzichten auf eine Kandidatur. Auch die CDU soll Schlee unterstützen.

Der Wahl von Philipp Schlee (Grüne) zum neuen Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 2 (Flingern-Nord, Flingern-Süd, Düsseltal) steht offenbar nichts mehr im Weg. Nach Informationen unserer Redaktion schicken die anderen Fraktionen keinen Gegenkandidaten ins Rennen, sodass die Nachfolge von Patrick Schiffer reine Formsache werden sollte. Die Bezirksvertretung 2 wählt ihren Bezirksbürgermeister in der Sitzung am heutigen Dienstag ab 16 Uhr. Schiffer war im Dezember aus persönlichen Gründen nach Vorwürfen aus seinem privaten Umfeld zurückgetreten.

Einen Tag vor der Wahl sagte Schlee, er sei verhalten optimistisch und dass er positive und wohlwollende Rückmeldungen nach den Gesprächen mit den Mitstreitern erhalten habe. Es seien eventuelle Sorgen und Vorbehalte ausgeräumt worden, sodass man in der Bezirksvertretung auch in Zukunft konstruktiv zusammenarbeiten werde – und das weiterhin ohne ein Fraktionsbündnis. „Weil es eine Einzelwahl und geheime Wahl ist, gibt es aber noch keinen Grund, die Sektkorken knallen zu lassen“, sagt der 41-Jährige, der sich auch mit dem bisherigen Amtsinhaber Schiffer austauschte. Dieser hat ihm eine ordentliche Übergabe nach der Wahl angeboten, die Schlee auch annehmen will, „damit ich nicht bei Null anfange“.

Nachdem die Grünen Anfang des Jahres ihren Wahlvorschlag den anderen Fraktionen vorgestellt hatten, sagte die FDP Schlee sofort ihre Unterstützung zu. Weil die Grünen bei der Kommunalwahl 2020 am besten abschnitten, so sollten sie auch den Bezirksbürgermeister stellen, argumentierte BV-Mitglied Stephan Meyer. Auch Monika Müller-Klar von den Linken wird dem Grünen ihre Stimme geben: „Er ist ein netter und ruhiger Vertreter, mit dem man gut zusammenarbeiten kann.“ Hätte sich jedoch Uwe Wagner von der SPD noch einmal aufgestellt, er ist Schiffers Vorgänger, dann hätte sie wohl ihn gewählt: „Er hat das ausgesprochen gut gemacht und verfügt über große Erfahrung.“

„Seitdem sich die CDU am Wochenende darauf verständigt hat, Philipp Schlee wählen zu wollen, sind andere Überlegungen nur noch Spekulationen. Grüne und CDU haben mit elf Stimmen jetzt eine Mehrheit zusammen, damit hat sich alles andere erübrigt. Wir als SPD gehen deshalb auch sehr entspannt in die Sitzung“, so Wagner, der für seine Partei nicht sagen kann, wie sie sich bei der Wahl verhalten wird: „Die CDU hatte es in der Hand. Unsere drei Stimmen werden am Ergebnis nichts ändern.“ Wagner vermutet, dass Annelies Böcker (CDU) insgeheim auf eine Kandidatur spekulierte. Böcker selbst möchte vor der Sitzung aber zu keiner Frage Stellung beziehen: „Ich möchte nichts kommentieren.“