Phänologischer Garten Düsseldorf : So belegen Pflanzen den Klimawandel

Ernst Schramm vom Umweltamt im phänologischen Garten der Stadt an der Eulerstraße; Er sagt, dass Pflanzen hervorragende Indikatoren für Veränderungen des Klimas sind. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Veränderungen des Klimas sind auch anhand von Beobachtungsdaten des phänologischen Gartens in Pempelfort erkennbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Kaum größer als ein Tischtennisball ist der grüne Klarapfel, der am Baum sofort auffällt. Ob er auch genießbar ist? Das lässt sich schnell herausfinden. „Wenn man ihn einfach vom Ast abziehen kann, ist er meist schon essbar“, sagt Ernst Schramm vom Umweltamt. Und tatsächlich: Der Apfel lässt sich problemlos pflücken. Mag der erste Biss auch noch etwas sauer schmecken, ist er bei den hohen Temperaturen zurzeit doch gleichzeitig erfrischend.

Der gut zwei Meter hohe Apfelbaum steht im phänologischen Garten der Stadt an der Eulerstraße, auf dem Gelände des Kinderhilfezentrums. Die Phänologie befasst sich mit den Wachstums- und Entwicklungsphasen von Pflanzen. Zwei Beobachterinnen notieren bei ihren Rundgängen im Garten – teilweise täglich – genau die phänologischen Phasen, etwa das Datum der Knospung, der Blüte oder der Fruchtreife; zum Beispiel an Löwenzahn, Forsythie, Birke, Schwarzer Holunder, Schneeglöckchen und an verschiedenen Obstbäumen. Anhand der Beobachtungen und mithilfe der parallel erhobenen Daten der eigenen Wetterstation sind Rückschlüsse auf längerfristige Klimaveränderungen möglich.

Info Trend zeigt eine eindeutige Entwicklung Temperaturen Die Jahresdurchschnittstemperatur in Düsseldorf ist seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 um mehr als ein Grad Celsius gestiegen. Neun der zehn wärmsten Jahre traten nach der Jahrtausendwende auf. 2018 lag die mittlere Jahrestemperatur bei über 12 Grad Celsius, das ist der höchste jemals in der Landeshauptstadt gemessene Wert. Im Jahr des Hitzesommers 2003 wurde eine mittlere Jahrestemperatur von 11,3 Grad Celsius erreicht. Der Trend für die Sommermonate zeigt aktuell eine eindeutige Entwicklung: Es wird trockener. Wasserstand Der Rheinpegel erreichte im Jahr 2018 einen Rekordtiefststand von 23 Zentimetern. Informationen Das Umweltamt erteilt mehr Infos unter www.duesseldorf.de/umweltamt. Die Beobachtungsdaten des phänologischen Gartens sind über das Open-Data-Portal Düsseldorf frei zugänglich.

Der im rund 10.000 Quadratmeter großen Garten gepflückte Klarapfel ist vielleicht noch etwas sauer und schmeckt nicht jedem, er deutet aber auf eine interessante Entwicklung hin, die die Phänologie festgestellt hat: Die Frucht wird immer früher im Jahr reif, weil sich die Apfelblütezeit im Durchschnitt der Jahre verfrühte. Bewegte sich der mittlere Beginn der Apfelblüte in Deutschland zwischen 1961 und 1990 noch um den 7. Mai herum, rückte er zwischen 1991 und 2000 auf den 30. April vor. 2014 war dann das erste Jahr, in dem die Apfelblüte in Nordrhein-Westfalen bereits vor dem 10. April begann. „Eine Trendanalyse des Deutschen Wetterdienstes für den Zeitraum von 1951 bis 2017 zeigt, dass sich die Apfelblüte um rund 14 Tage verfrüht hat. Pro Jahrzehnt sind das etwa zwei Tage“, berichtet Ernst Schramm.

Der Umweltexperte meint, dass die früheren Blütezeiten der Pflanzen ein Beweis für den Klimawandel sind: „Vor allem die Lufttemperaturen vor Eintritt der Frühjahrs- und Sommerphasen haben Einfluss auf phänologische Phasen wie den Beginn von Blüte und Blattentfaltung. Dadurch können Pflanzen als hervorragende Indikatoren für Veränderungen des Klimas gelten.“

Die Messergebnisse der Wetterstation und die Beobachtungen im Düsseldorfer Garten gehen in wissenschaftliche Untersuchungsprogramme der Humboldt-Universität in Berlin und des Deutschen Wetterdienstes ein. Weil es den Garten an der Eulerstraße aber erst seit 2008 gibt und das Umweltamt die Folgen des Wandels erst seit 2009 protokolliert, liefert er derzeit nur Kurzfristdaten. Für fundierte Aussagen zum Klimawandel sind laut Schramm Aufzeichnungen von 20 bis 30 Jahren nötig. „Wir geben gut 120 Beobachtungsdaten im Jahr an die Humboldt-Universität und den Wetterdienst weiter. Zusammen betrachtet mit den Ergebnissen vieler anderer Stationen in Deutschland und Europa sind Änderungen des Klimas aber schon sehr klar erkennbar“, sagt Schramm.