Düsseldorf : Pflegetraining soll Angehörigen helfen

Düsseldorf Nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall erleben viele Betroffene den Übergang vom Krankenhaus in die häusliche Pflege als Krise. Um Angehörigen zu helfen, bieten die Krankenhäuser des VKKD einen kostenlosen Initialpflegekurs mit Pflegetrainern am Krankenhaus Elbroich an. Darin werden praktische und organisatorische Hilfen für den Alltag vermittelt, und die Angehörigen lernen, wie sie in Alltagssituationen reagieren können. Dazu gibt es Beratung und praktische Hilfestellung.

Das Kursprojekt wird von der Uni Bielefeld wissenschaftlich betreut und von der AOK Rheinland unterstützt. Der Kurs umfasst drei Termine und startet am Samstag, 2. Juni - der Kurs geht von 14 bis 17 Uhr in den Räumen des Krankenhauses Elbroich, Am Falder 6 in Holthausen. Folgetermine finden jeweils an den darauffolgenden Samstagen zur gleichen Uhrzeit statt. Anmeldung unter 0211-75 60 150 oder 75 60 193 sowie per Mail an Holger.Goetze-Koch@vkkd-kliniken.de

(nic)