Neue Vorgaben ab Juli Pflegekräfte-Mangel – warum die Caritas in Düsseldorf mit einer leichten Entspannung rechnet

Die Caritas in Düsseldorf rechnet mit einer leichten Entlastung beim Thema Fachkräftemangel. Grund ist eine neue Vorgabe, die vom 1. Juli an die Zusammensetzung von Pflegeteams neu festlegt. Personalbemessungssystematik lautet der Fachbegriff. „Konkret bedeutet das, dass wir die Belegschaft künftig zu je einem Drittel aus voll ausgebildeten Pflegefachkräften, kürzer ausgebildeten Pflegeassistenten sowie Hilfskräften ohne formale Fachausbildung zusammensetzen werden“, sagt Rainer Schlaghecken, der in Düsseldorf den Pflegebereich des katholischen Wohlfahrtsverbandes leitet.