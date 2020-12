Corona in Düsseldorf : Der beste Chef in Zeiten von Corona

Düsseltal Artjom Trustschalov hält seinen stressgeplagten Mitarbeitern des Pflegedienstes Vitalia den Rücken frei. Dass die Pflegekräfte sich gerade jetzt ausreichend Zeit für die Kunden nehmen, ist ihm wichtiger als der Umsatz.

Keine Branche bleibt von Corona verschont, das trifft auch auf ambulante Pflegedienste zu. Für jeden Besuch müssen die Pflegekräfte wegen der notwendigen Hygienevorschriften sehr viel mehr Zeit einkalkulieren. „Dann kommen die alten Menschen ja oft kaum noch vor die Tür und haben entsprechend viel zu erzählen. Und jetzt fällt womöglich auch noch der Familienbesuch zu Weihnachten weg. Viele sind tieftraurig und drohen zu vereinsamen“, erzählt Conny Herrmann, die für den Pflegedienst Vitalia arbeitet, der an der Goethestraße seine Zentrale hat. Ohne einen größeren Zeitaufwand für jeden Senior geht’s also definitiv nicht – obwohl der nächste Kunde schon wartet. Stress pur.

Natürlich bleibt es auch nicht aus, dass ein Anvertrauter mal stirbt, „das nimmt uns natürlich mit, das können wir nicht mal so eben abschütteln, die psychologische Belastung ist bisweilen enorm“, sagt Torres Rodriguez. Artjom Trustschalov ist das alles ein bisschen peinlich, „ich dachte eigentlich, ich mache nur das, was jeder in meiner Position tun würde“. Vor vier Jahren hat er das Unternehmen mit 28 Mitarbeitern übernommen, schon vorher hat er für Vitalia gearbeitet, begegnete seinen Kollegen auf Augenhöhe: „Da kann ich ja nicht auf einmal den Patriarchen raushängen lassen.“ Er hat das Team im Vorfeld gefragt, ob es mit ihm als Geschäftsführer leben könne, die Antwort war eindeutig. Lange hat er sich dagegen gesträubt, dass seine Angestellten ihn Chef nennen, „irgendwann habe ich es dann akzeptiert. Ich will einfach nur Bedingungen schaffen, dass jeder seinen Job möglichst gut erledigen kann, da ist doch nichts Besonderes dran“.