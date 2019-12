Vorteile für Mitarbeiter und Arbeitgeber : Pflege-Coaches sollen in Unternehmen helfen

Pflege-Coaches sollen in Unternehmen helfen

Düsseldorf Kompetenzzentrum Frau und Beruf will damit Vereinbarkeit von Pflege und Beruf fördern

(semi) Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege wird in vielen Betrieben ein wichtiges Thema. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels erkennen kleine und mittlere Unternehmen, wie wichtig eine familienorientierte Unternehmenskultur ist, um Mitarbeiter zu gewinnen und an sich zu binden. Dazu zählen eben inzwischen auch die Beratung und Unterstützung von Beschäftigten, die sich neben ihrem Beruf um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Sieben Unternehmen und Organisationen aus Düsseldorf und dem Kreis Mettmann haben dafür nun einen „betrieblichen Pflege-Coach“.