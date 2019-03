Nach Vorwurf der sexuellen Belästigung: Pfarrverwalter Joachim Decker vertritt beurlaubten Stadtdechanten

Düsseldorf Die Katholiken in der Düsseldorfer Gemeinde St. Lambertus stehen weiter unter Schock. Besucher der samstäglichen Vorabendmesse in der Heimatgemeinde des beurlaubten Stadtdechanten Ulrich Hennes zeigten sich tief erschüttert.

„Man kann es gar glauben“, sagte eine Gläubige. Hennes war vom Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung eines erwachsenen Praktikanten bei auf Weiteres von seinen Ämtern entbunden worden. Seine Aufgaben in St. Lambertus übernimmt als Pfarrverwalter Joachim Decker, leitender Pfarrer an den Pfarreien im Seelsorgebereich Eller-Lierenfeld. Decker vertrat Hennes bereits bei der Vorabendmesse in St. Lambertus. Er habe sich kurzfristig dazu entschlossen und damit ein Signal auch die Gemeinde senden wollen, dass „jemand da ist und sich kümmert“, sagte Decker der Redaktion.

In der Messe sprach Decker von einer „unvergleichlichen Schieflage“, in die katholische Kirche geraten sei. Er sei aber zuversichtlich, dass mit Hilfe aller Gläubigen die Situation in den Griff zu kriegen sei. Decker verlas ein sogenanntes Proklamandum, eine Erklärung des Erzbistums Köln, das an diesem Wochenende in allen Messen verlesen wird. Darin begründet das Erzbistum sein Vorgehen. Es dulde keine Form von sexualisierten Übergriffen und gehe entsprechenden Hinweisen und Verdachtsfällen konsequent nach. Damit halte man sich an die verbindlichen Leitlinien der Bischofskonferenz. Zugleich gelte die Unschuldsvermutung.